Staccionata divelta. Spunzoni di ferro e rifiuti sulla scarpata

Il decoro non è una questione di destra o di sinistra, di nuova o di vecchia giunta. Fatto sta che i cittadini pretendono che la gestione della cosa pubblica funzioni. Così i residenti, soprattutto in questi giorni di Umbria Jazz e dunque di affluenze turistiche record, tornano a denunciare lo stato della scarpata che costeggia via Pellas. La staccionata in molti punti è divelta ed è diventata pericolosa, visto lo spunzone di ferro che è uscito dal telaio di legno che univa le varie componenti. L’erba è stata tagliata, ma non sono stati rimossi i rifiuti.