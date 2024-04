Spunta una discarica abusiva lungo il Sentiero Francescano

GUBBIO – Sbuca un’altra discarica abusiva ai margini del “sentiero francescano Gubbio-Assisi”, lungo il tratto che corre parallelo all’Eugubina, all’altezza del bivio per Villa Fassia. È l’ennesimo episodio che offende la comune sensibilità nei confronti di un luogo che merita profondo rispetto sul piano della tutela ambientale e dei valori che esprime. Purtroppo non è la prima volta che episodi del genere si ripetono, nonostante divieti. A denunciare la vicenda, segnalandola agli organi competenti sono state persone particolarmente attente, documentandola con tanto di foto. Ancora una volta qualche persona poco rispettosa del vivere civile ha preferito disfarsi di rifiuti abbandonandoli nella “discarica abusiva”, anziché conferirli ai rispettivi contenitori. Nel merito si è mossa pure la “Piccola accoglienza”, l’associazione che cura l’assistenza ai pellegrini, che nel periodo pasquale sono stati particolarmente numerosi, con le strutture così dette “povere” a registrare il tutto esaurito. Pure questo è un dato che dovrebbe far riflettere.