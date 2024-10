"Sposteremo il Centro per migranti"

PERUGIA Il Gruppo Consiliare Fare Perugia-Forza Italia ha incontrato il prefetto Armando Gradone per fare il punto sulla questione sicurezza in alcuni quartieri della città. Erano presenti il capogruppo Augusto Peltristo, il consigliere Edoardo Gentili e i rappresentanti dei genitori degli alunni della scuola di San Martino in Campo. "Il prefetto - riportano Peltristo e Gentili – ha rassicurato che nel giro di poco tempo il Centro di accoglienza straordinario per migranti sarà spostato in altra sede. I recenti accadimenti che hanno interessato la struttura, infatti, hanno preoccupato i residenti di San Martino in campo". Peltristo e Gentili hanno poi riportato i fatti di Mugnano, Castel del Piano, San Sisto, Ferro di Cavallo e Pretola dove ultimamente si sono concentrati un incremento preoccupante di furti e atti vandalici. "Abbiamo comunicato al prefetto che in queste frazioni i cittadini sono allarmati e in alcuni casi terrorizzati da questo forte incremento di atti criminali, motivo per il quale abbiamo raccomandato massima attenzione, in particolare nei luoghi più isolati delle nostre periferie. Fare Perugia-Forza Italia esprime ancora una volta forte preoccupazione per il susseguirsi di questi episodi e per la mancanza di un assessore alla sicurezza, assenza che trasmette il messaggio che per la Giunta Ferdinandi lquesta “voce“ è un elemento che passa in secondo piano".