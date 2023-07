Sport e legalità Studenti a lezione di judo Il progetto entra nel programma scolastico

Promuovere il rispetto delle regole tra i più giovani attraverso lo sport e il contatto diretto con la Polizia di Stato. È l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra Questura, Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e il Comune per l’attuazione del progetto “Sport e legalità: un valore unico”. In base al progetto, la Questura metterà a disposizione uno spazio attrezzato da dedicare alla pratica del judo. Qui i bambini delle elementari potranno avvicinarsi alla disciplina conoscendo i campioni delle Fiamme Oro. Saranno infatti i tecnici della sezione giovanile del gruppo a tenere le lezioni. Il Comune, oltre a inserire il progetto tra le offerte culturali e formative per le scuole del territorio, metterà a

disposizione il servizio di trasporto scolastico per raggiungere la Questura.

Secondo il questore Giuseppe Bellassai l’iniziativa intrapresa dà corpo al motto “esserci sempre”, che deve costantemente tradursi in un giusto impulso di vicinanza alla comunità. "Ho visto bambini staccarsi, proprio attraverso lo sport, da contesti che avrebbero potuto avere conseguenze drammatiche sulle loro vite".

"Il Comune tiene molto ai suoi giovani – ha concluso il sindaco Romizi -. Lo dimostra mettendo in campo politiche che li riguardano a più livelli. Numerosi sono i progetti a cui nel tempo abbiamo aderito in collaborazione con soggetti sia pubblici sia privati per contribuire alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole che sono alla base della civile convivenza. Ora abbiamo ancora una volta il piacere di lavorare con altri attori istituzionali per l’educazione alla legalità". Erapresente a Palazzo dei Priori, tra gli altri, anche Giuseppe Maddaloni, direttore tecnico Fiamme Oro sezione Judo e medaglia d’oro olimpica Sidney 2000.