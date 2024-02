Sport di tutti Tennis, padel, danze africane. Quando il movimento sconfigge il disagio

Presentate a San Martino in Campo le attività gratuite che saranno svolte nell’ambito del progetto “Sport di tutti - Inclusione”, un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere di accesso allo sport e che declina concretamente il principio del diritto allo sport per le persone e nelle comunità. Il progetto, che ha durata di due anni, ha lo scopo di supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore di ambito sportivo che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso iniziative che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico.

Due i progetti: “Perugia Playground - sport per l’inclusione” e “D.a.m.e.s.” (Donne in Azione per il Movimento, l’Empowerment e lo Sport). Il primo ha come capofila la Asd Tennis Country Sporting Club, Le attività in programma sono: Tennis, Padel, Ginnastica per tutti, 2 eventi di animazione e promozione realizzati in collaborazione con Csen, attività di doposcuola per bambini e ragazzi con laboratori artistici, 6 incontri con nutrizionista sui corretti stili di vita e la nutrizione correlata allo sport, 8 incontri rivolti a bambini e ragazzi sui valori dello sport, 5 eventi Watt (Walking Talking Therapy), e 4 tornei (scacchi, carte, bocce etc) per over 65. Il secondo progetto è coordinato dalla asd Danza Africana.

Le attività: danza africana, arrampicata sportiva, Nordic walking, incontri con un’esperta ostetrica sull’importanza del benessere e conoscenza del pavimento pelvico, incontri di difesa personale, proiezione di un documentario sull’arrampicata e le donne, evento sugli stereotipi nello sport. Sono intervenuti Federica Amorini (Dames), Marco Bertolini (Playground) e l’assessore Clara Pastorelli.