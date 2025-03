Spoleto, volontari del servizio civile. Il Comune organizza i colloqui

SPOLETO - Il Comune si prepara a selezionare gli oltre 20 volontari del sevizio civile. Sono state pubblicate nel sito istituzionale dell’ente le date dei colloqui relativi al bando del servizio civile universale con cui il Comune di Spoleto cerca 23 giovani volontari nelle aree educazione, cultura, protezione civile ed ambiente. I colloqui si svolgeranno da lunedì 24 a giovedì 27 marzo nelle diverse sedi di palazzo comunale, palazzo Collicola, sportello del cittadino, sede del Digipass Spoleto, palazzo Mauri, sede di via San Carlo, asilo nido di viale Martiri della Resistenza, palazzo della Genga, sede ufficio informazione accoglienza turistica e sede di via dei Tessili. Per tutti i progetti, che hanno una durata di 12 mesi, e che prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di tutoraggio, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 507,30 euro e l’emissione dell’attestato di fine servizio.