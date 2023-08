Spoleto set cinematografico Dopo la fiction ’Don Matteo’ arriva ’Romeo e Giulietta’

La città di Spoleto conferma la sua vocazione a diventare set cinematografico. Non solo la nota fiction ’’Don Matteo’’ l’ha scelta come location ma in arrivo c’è dell’altro.

Già, perché nel mese di ottobre arriveranno anche le macchine da presa della Indiana Production spa, società di produzione cinematografica con un profilo internazionale di alto livello, che (come si legge nella delibera del patrocinio comunale) "vanta collaborazioni con registi come Gabiele Salvatores, Francesca Archibugi, Gabriele Muccino, Neri Parenti e Mario Martone".

Il territorio spoletino sarà infatti il set del lungometraggio ’’Romeo e Giulietta’’. Si tratta di "una brillante e irriverente commedia dell’equivoco: il dramma di un celeberrimo regista teatrale che ha perso il suo tocco magico e chiede di mettere in scena un ultimo, straziante ’’Romeo e Giulietta’’. Le riprese inizieranno dopo quelle di ’’Don Matteo 14’’ ,che come già annunciato partiranno il 18 settembre, per andare avanti fino al 21 ottobre.

Il Comune concederà alla produzione tutti gli spazi pubblici a titolo gratuito e metterà a disposizione della troupe alcuni servizi. Le sessioni di riprese con la troupe capitanata da Raul Bova , nei panni di Don Massimo, saranno due. Le camere da presa infatti dovrebbero tornare a Spoleto tra il febbraio ed il marzo del 2024.

Raoul Bova ha sostituito solo di recente l’amatissimo Terence Hill, per anni protagonista della fiction di Rai Uno, appunto nei panni di don Matteo, il prete detective che è stato capace di catturare l’affetto di un vastissimo pubblico.

Intanto lo stesso comune ha provveduto a saldare il conto con Con Spoleto per l’edizione 13, dando il via libera anche all’ultima rata di 20mila euro. Per l’edizione 14 della serie tv più amata dagli italiani l’ente pubblico ha stipulato la convenzione direttamente con la Lux Vide per un contributo complessivo di 250mila euro.

Daniele Minni