Spoleto, quale futuro per Villa Redenta?

Quale futuro per Villa Redenta? A chiederlo alla presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti è il capogruppo di Fratelli d’Italia Jacopo Barbarito, con un’interpellanza. A Villa Redenta, che in passato fu messa in vendita dalla Provincia, nei mesi scorsi si sono verificate intrusioni, con tanto di bivacchi ed atti vandalici. Sui pavimenti ottocenteschi della villa sarebbero stati svuotati alcuni estintori presenti nella struttura. "In tutto questo l’ente, a quanto mi risulta – afferma Barbarito – avrebbe partecipato all’asta per l’acquisto delle cucine comprate e installate a Villa Redenta per ospitare la famosa scuola di alta cucina dello chef Vissani, poi mai realizzata, per un importo superiore ai 40 mila euro. Quale progetto futuro o scelta gestionale giustificherebbe questo investimento"? Barbarito chiede alla Provincia di sapere come intende manutentare una struttura storica, che necessita di fondi non indifferenti per mantenerla in piena efficienza, senza iniziative e collaborazioni di lungo periodo.