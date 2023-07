"SPOLETO: Parcheggio Gratuito per Neo-Mamme Fino ai 2 Anni del Bambino" Il Comune di Spoleto propone un contrassegno rosa temporaneo per le neo-mamme, permettendo loro di parcheggiare gratuitamente nei parcheggi delimitati dalle strisce blu e sostare in deroga. Un'iniziativa per agevolare le donne in gravidanza e i corsi pre parto.