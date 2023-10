SPOLETO: Nove Dosi di Cocaina, Ventiduenne Denunciato

Sorpreso con 5 grammi di cocaina un ventiduenne, arrivato a Spoleto presumibilmente per spacciare. Mercoledì sera i carabinieri hanno notato il giovane, di origine albanese e proveniente da altra regione, mentre camminava tra le vie del centro storico con atteggiamento sospetto. Il ragazzo è stato fermato e sottoposto a perquisizione. L’esito è stato positivo con il rinvenimento di circa 5 grammi di cocaina suddivisa in nove dosi. Il giovane è stato quindi portato in caserma per gli ulteriori approfondimenti del caso. Incensurato, il ventiduenne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.