Spoleto e Foligno si devono accontentare del pari. Il blitz degli ospiti sfuma solamente nel finale

Spoleto 1 Foligno Calcio 1

SPOLETO Antonini, Scaramuccia, Monesi, Annibaldi, Currieri, Piantoni, Piancatelli (7’st Donati), Rinaldi, Tomassoni, Agostini M., Mariani (27’st Pitzettu). A disp: Meriggioli, Lucentini, Errichiello, Raggi, Vukaj, Deloreanu, Toderi. All: Cavalli.

FOLIGNO Cunzi, Sorbelli (45’+2st Santoni), Santarelli, Valentini (17’st Perri), Cerboni, Mattia, Dieng (17’st Vichi), Agostini, Urbanelli, Bacchi (17’st Nissim), Giannò. A disp: Carnevali, Verzieri, Sorana, Azzarelli, Halilaga. All: Proietti.

Arbitro Bartolucci di Città di Castello

Reti 2’ s.t. Urbanelli, 39’s.t. Tomassoni.

SPOLETO Il derby finisce in parità 1 – 1 ma lo Spoleto e il Foligno, al triplice fischio finale, per opposti motivi hanno molto da recriminare. I biancorossi di Cavalli hanno perso la ghiotta occasione per agguantare al vertice della classifica il San Venanzo fermato sul proprio campo dalla Clitunno; il Foligno quando stava per accarezzare il sogno del blitz e vendicare la sconfitta subita il girone di andata a cinque minuti dalla fine ha subito il pareggio di Tomassoni. Pari sostanzialmente giusto maturato a conclusione di una partita piacevole, vissuta con il clima di una stracittadina, grazie alla bella cornice di pubblico. Spoleto che nella circostanza ha lamentato tre importanti defezioni: Colarieti, Fabris e Kola. Assenze che hanno pesato nell’economia del gioco dei padroni di casa messi a dura prova dal Foligno, protagonista di una partita giocata alla pari con i cugini spoletini. La partita dopo la mezzora si è infiammata quando Tomassoni da buona posizione ha calciato fuori. La risposta del Foligno è arrivata al 37’ quando Urbanelli in anticipo su Currieri a tu per tu con Antonini si è visto fermare l’azione a causa di un presunto fuori gioco. L’equilibrio si spezza in avvio dei secondi 45 minuti quando da una punizioni di Agostini la sfera scheggia la traversa, tempestivo l’intervento di Urbanelli che regala il vantaggio ai falchetti. Il Foligno insiste sempre con Urbanelli e va vicino al raddoppio. Nei minuti finali lo Spoleto cambia marcia e al 39’, dopo una bella azione di Annibaldi che da buona posizione ha graziato Cunzi, Tomassoni a conclusione di una manovra da calcio d’angolo gonfia la rete che ristabilisce il pareggio.