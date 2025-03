Spoleto, “Donna Sapiens 2025“. Il premio a Battistina Vargiu

SPOLETO - Giunto ormai alla sua edizione numero 13, il premio “Donna Sapiens 2025“ si conferma come un importante riconoscimento per le donne che si sono distinte nel territorio spoletino e non solo, in ambito culturale, artistico, sociale e professionale. Il riconoscimento celebra donne che hanno saputo raccontare storie di successo, valore etico e impegno costante per il bene della comunità. Quest’anno, nel corso della cerimonia prevista per domani a palazzo Mauri, verrà conferito a Battistina Vargiu (ex dirigente scolastico ed assessore), una donna che grazie al suo impegno sociale e politico, ha dimostrato lungimiranza e profondità, contribuendo in maniera significativa al miglioramento e allo sviluppo della città. "La sua dedizione al bene comune, unita alla sua capacità di visione e azione, la rende una figura di grande valore per la comunità spoletina", dicono i promotori. Il premio è nato da un’idea delle Associazioni Fidapa BpwItaly di Spoleto e Donne contro la Guerra.