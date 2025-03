Spoleto, detenuto per reati di mafia tenta di aggredire il medico di guardia

SPOLETO - Ennesimo grave episodio di violenza in carcere. A denunciarlo è il Sappe: un detenuto, recluso per reati di mafia, ha tentato di aggredire il medico di guardia in servizio nell’infermeria. Grazie all’intervento del personale di polizia penitenziaria presente, l’aggressione è stata scongiurata, ma non senza conseguenze. Un sottufficiale, nel tentativo di bloccare il detenuto, è stato scaraventato a terra con violenza, riportando lesioni che hanno necessitato di cure mediche immediate. La prognosi per il collega aggredito è stata stabilita in sette giorni. Il Sappe ribadisce che la sicurezza del personale penitenziario non può essere sacrificata e chiede l’immediato trasferimento del detenuto aggressore in una sede geograficamente disagiata, come misura punitiva e deterrente, un piano straordinario di assegnazioni per colmare le carenze di personale e una revisione delle politiche di assegnazione dei detenuti, evitando di concentrare in un unico istituto soggetti particolarmente pericolosi.