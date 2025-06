Spoleto, auto sulla scalinata che porta al duomo. Turisti multati

Spoleto, 25 giugno 2025 – In pieno giorno hanno percorso in auto (probabilmente per errore) la scalinata, ovviamente solo pedonale, che porta alla piazza sulla quale si affaccia il Duomo di Spoleto e così una coppia di turisti, marito e moglie, sono stati sanzionati dalla polizia locale. Il video nel quale compare la vettura, un'utilitaria, è finito su Internet. In esso si vede l'auto percorrere la scalinata in discesa. A bassa velocità e sobbalzando.

I due sono stati identificati dalla polizia locale. Si tratta di una coppia di turisti regolarmente autorizzati ad accedere al centro storico perché in possesso di un permesso rilasciato alla moglie del conducente. Che tuttavia non consentiva loro di imboccare con la macchina via dell'Arringo verso il Duomo. Al conducente è stato contestato di avere violato l'articolo 143 del codice della strada che riguarda la posizione dei veicoli sulla carreggiata.