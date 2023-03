Spoleto, al gran finale il Concorso europeo del Lirico

Arriva al gran finale l’edizione numero 77 del Concorso di Canto “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici che in questa settimana ha portato a Spoleto 180 giovani artisti provenienti da tutta Italia e diversi paesi del mondo. Dopo giornate intensissime di audizioni e selezioni, ieri si è tenuta al Teatro Nuovo Menotti l’attesissima finale del Concorso per i decretare i vincitori di questa edizione: sono stati ammessi 19 giovani finalisti, a riprova della particolare qualità dei candidati.

Grande attenzione anche per la giuria, composta quest’anno dal celebre soprano Katia Ricciarelli, nelle vesti di presidente, dal tenore Giuseppe Gipali, dal critico musicale Giancarlo Landini e della Direzione artistica del Lirico Sperimentale, Michelangelo Zurletti e Enrico Girardi. Da sempre legatissima a Spoleto e orgogliosa del suo ruolo di presidente di giuria, Katia Ricciarelli ha ricevuto in questi giorni visite e attestazioni di stima. Il sindaco Andrea Sisti si è presentato al Nuovo per portarle i saluti della città (insieme nella foto con Claudio Lepore, direttore generale) poi è stata la volta di Dario Pompili, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio. Da ricordare che oggi e domani a Villa Redenta si terranno le audizioni collegate al concorso di canto che da quest’anno sono parte integrante della competizione. I cantanti vincitori trascorreranno tutta la Stagione Lirica a Spoleto, popolando anche le strade, i locali, i bar e gli hotel della nostra città, e verranno preparati in tutte le discipline legate alla loro attività futura. Infine debutteranno nei teatri della città e dell’Umbria.