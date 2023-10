Spirito di squadra, i greci del Panathinaikos vincono il torneo

GUBBIO - È stato un successo tecnico e di pubblico il quadrangolare di pallavolo maschile “Spirito di squadra” svoltosi nella polivalente della provincia. Voluto per ricordare Francesco e da questa edizione anche Giampietro Rampini, il torneo coniuga spettacolo e beneficenza. Il ricavato infatti viene destinato a situazioni di difficoltà. La manifestazione, straordinaria opportunità per apprezzare la pallavolo espressa da formazioni impegnate nei massimi campionati, ha visto per la prima volta la vittoria di una squadra straniera, il Panathinaikos (Grecia) che in finale ha sconfitto il Cisterna per 3-1; al terzo posto la Gioiella Prisma Taranto che nella finalina ha piegato il Padova per 3-0. La premiazione, presente il presidente regionale Fipav Peppino Lomurno, è stata effettuata dal sindaco Stirati e dal vescovo Paolucci Bedini. I premi speciali sono andati al greco Zisis Dimitris, miglior libero (consegnato da Roberto Cernicchi e Giorgio Anastasi), e al quindicenne Jacopo Tosti del Cisterna (consegna da Giulia Rampini e Alfredo Minelli), miglior giovane.