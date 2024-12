’Spirit Onlus’, rinnovato il consiglio: Fofi e Bambagioni al vertice

GUBBIO – L’Associazione Spirit Onlus, che già nel 2024 ha compiuto e festeggiato il ventesimo anno di attività, ha rinnovato le cariche del consiglio direttivo. Al termine delle votazioni, nel corso della prima seduta presieduta dal consigliere Giampiero Panfili, gli eletti hanno nominato presidente dell’Associazione Spirit onlus il socio fondatore Roberto Fofi, come vicepresidente Nicoletta Bambagioni mentre è stato confermato come segretario Giampiero Panfili; gli altri eletti, che andranno a comporre il consiglio direttivo dell’associazione sono Anna Rita Cicci, Paola Fiorucci, Marco Giacometti, Lorenzo Minelli, Lucia Panfili, Liliana Radicchi. Lo stesso consiglio direttivo, come suo primo atto del nuovo mandato, ha ratificato la nomina di Mery Scala come direttrice del Centro di Equitazione Integrata, "riconoscendone l’alta professionalità, la passione e la dedizione che da sempre contraddistingue il suo operato", scrive l’associazione in una nota. Da anni la Spirit Onlus Gubbio utilizza la riabilitazione equestre come terapia per ragazzi meno fortunati.