Spirale di violenza, coltellate al bar. Aggressore denunciato per lesioni

Città in una spirale di violenza tra risse, accoltellamenti ed episodi sconcertanti. I carabinieri hanno denunciato per lesioni personali e porto abusivo di armi, un 52enne albanese residente a Terni. L’uomo è accusato di aver litigato per futili motivi con un 32enne di origini iraniane, venendo prima alle mani e poi colpendolo al torace con un’arma da taglio. Il ferimento risale al primo ottobre all’esterno di un bar nella zona dello stadio. Soccorso e trasportato all’ospedale “Santa Maria”, al giovane sono state medicate le ferite, per fortuna non gravi. Le indagini hanno portato all’individuazione e alla denuncia del 52enne, pregiudicato. Sempre i carabinieri hanno denunciato un 30enne residente nell’amerino che è stato fermato all’ingresso del Tribunale di Terni dai militari in servizio di vigilanza alle aule giudiziarie in quanto notato con un tirapugni appeso alla cintura, che è stato sequestrato. Il giovane, pregiudicato, si è giustificato riferendo agli operanti che si trattava solo di un accessorio ornamentale del proprio abbigliamento.

Altro episodio sconcertante all’esterno della Questura, dove una pattuglia che usciva per servizio ha notato e riconosciuto un nuomo in bici, allontanato dallla città. Si tratta di un pregiudicato nogeriano di 37 anni, che ha cercato di entrare nella stessa Questura. Fermato, è stato perquisito: nel marsupio aveva un coltello da cucina di 19 centimetri. E ’ stato denunciato per possesso di oggetti da taglio e per aver violato il divieto di tornare a Terni