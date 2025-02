Spilletta distintiva ai consiglieri comunali

FOLIGNO Singolare iniziativa del sindaco Stefano Zuccarini: spilletta del Comune di Foligno per tutti i consiglieri comunali. E’ quanto emerge dalla lettera inviata dal sindaco a tutti i componenti del Consiglio comunale di maggioranza ed opposizione. "Con la speranza di fare cosa gradita – scrive Zuccarini – a nome mio e dell’amministrazione comunale vi consegno una spilletta distintiva del Comune di Foligno realizzata in edizione strettamente limitata quale simbolo, segno di rappresentanza dell’intera comunità folignate a prescindere dagli schieramenti politici e dai colori di partito". Un gesto con cui il sindaco vuole richiamare "all’unità di intenti per il perseguimento del bene della città". Lo stesso Zuccarini, sempre attraverso la lettera fornisce anche una serie di indicazioni a proposito del corretto utilizzo di quella spilletta distintiva: "Come sottolineato dai competenti uffici questa spilletta distintiva è da considerarsi ad uso esclusivamente personale non cedibile a terzi, da utilizzarsi in situazioni consone, mai al di fuori di contesti istituzionali in cui non viene esercitato il ruolo ed assicurandone sempre il massimo decoro". Un piccolo gesto gradito dai consiglieri comunali quello del sindaco Stefano Zuccarini che vuole anche dimostrare grande rispetto per i ruoli istituzionali, ma anche attaccamento alle radici ed ai valori tradizionali.