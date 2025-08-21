Il mezzo sorriso della premier
Il mezzo sorriso della premier
21 ago 2025
CLAUDIO LATTANZI
Sperona moto e scappa. Si cerca auto straniera

Ci sarebbe un filmato che ha ripreso l’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada di Buonviaggio lungo la quale un motociclista è stato speronato e fatto cadere sull’asfalto da un’auto con una targa straniera che poi si è dileguata. L’incidente si è verificato nel rettilineo della Umbro Casentinese sotto il cimitero. Stando alla prima ricostruzione, la macchina avrebbe investito il motociclista che procedeva incolonnato con altri centauri in direzione di Orvieto così come l’auto “misteriosa“.

L’urto, un tamponamento, è stato piuttosto violento tanto che il motociclista è caduto sull’asfalto all’altezza del piccolo parcheggio laterale accanto al bar Obelix mentre l’auto ha perso la targa e una parte del paraurti per poi proseguire la sua corsa a tutta velocità. Il conducente della moto è stato soccorso da alcuni avventori del bar che hanno avvisato il 118 e la polizia locale. È stato ricoverato in ospedale con varie ferite, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente sarebbe stato ripreso con il telefonino da uno dei motociclisti che avrebbe filmato anche la fuga della macchina mentre un altro si sarebbe messo all’inseguimento del guidatore straniero nel tentativo di bloccarlo o indentificarlo tramite la targa posteriore. Sull’episodio indaga la polizia stradale che ha effettuato i rilievi e acquisito il materiale e le testimonianze. Sono in corso le indagini per cercare di risalire al conducente della vettura le cui caratteristiche sono state diramate a tutte le forze dell’ordine, a partire dalla polizia stradale dal momento che il conducente avrebbe potuto dirigersi verso l’autostrada nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

