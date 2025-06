Incidente a Siena, passeggero resta incastrato con il braccio sotto l’auto. Due persone in ospedale

Siena, 22 giugno 2025 – Incidente a Siena nel tardo pomeriggio di oggi, 21 giugno. Per cause ancora in via di accertamento un’auto è uscita di strada. A bordo c’erano due persone una delle quali è rimasta in trappola con un braccio incastrato sotto la macchina. L’incidente è avvenuto in Strada del Petriccio e Belriguardo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena che sono riusciti a liberare la pers ona ferita e affidarla al personale del 118 insieme all’altro passeggero.