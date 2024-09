Spello, denunciati in due

Denunciate due persone per il furto di piante tartufigene in un vivaio di Spello. Protagonisti un 40enne folignate e una 43enne di origini ucraine, sorpresi poco lontani dal luogo del ‘misfatto’ e vicini alla refurtiva. A inchiodarli, però, ci sono le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza. L’intervento dei carabinieri della Stazione di Spello, nel corso di un servizio serale di controllo del territorio, con il personale della Stazione carabinieri di Trevi, sono intervenuti in un vivaio, ove pochi istanti prima era scattato il sistema di allarme antintrusione. Durante le verifiche, i militari hanno individuato e identificato nelle vicinanze dell’attività commerciale, due persone su un’auto, che avevano nascosto poco distante due buste con 30 piante tartufigene, molto diffuse in zona per la tartuficultura, dal valore di oltre 400 euro. Gli accertamenti condotti, la verifica e acquisizione delle immagini di videosorveglianza delle telecamere installate nella serra, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e di deferire alla Procura della Repubblica di Spoleto il 40enne e la 43enne, per l’ipotesi di reato di furto. La refurtiva rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario.