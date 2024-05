Spariscono gioielli da casa: denunciata

CAMPELLO SUL CLITUNNO Da casa spariscono soldi e gioielli, denunciata una 33enne. I carabinieri hanno denunciato la donna, italiana, per ricettazione di monili in oro. L’attività di indagine è stata avviata solo dopo una denuncia presentata a metà aprile da un cittadino del posto. L’uomo ha denunciato il furto dalla sua abitazione di denaro e monili in oro per un valore complessivo di circa 600 euro. Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno consentito di individuare la refurtiva in diversi “compro oro“ della zona tra Spoleto, Foligno, Trevi e Perugia. I monili sono stati sottoposti a sequestro e da questi gioielli è stato possibile risalire alla 33enne, che quindi è stata segnalata alla Procura di Spoleto. La donna per il momento deve rispondere solo del reato di ricettazione.