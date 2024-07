Spara in aria con una scacciacani: un diciassettenne nei guai

Perugia, 24 luglio 2024 - Spari in aria vicino al palazzetto dello Sport di Santa Maria degli Angeli. Sono circa le 23. I residenti si spaventano e chiamano i carabinieri di Assisi. Ai militari non c'è voluto molto per rintracciare l'autore degli spari: è un ragazzo di 17 anni trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso con caricatore contenente tre proiettili a salve che ha spontaneamente consegnato ai Carabinieri.

Il giovane pertanto è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Perugia per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Poi dopo un ulteriore controllo in caserma è stato trovato anche in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Per questo è stato segnalato alla Prefettura.