Spaccio e furto i reati più ’percepiti’. Violenza di genere: 132 episodi

Aumentano gli arresti, 184 (+10,84%), e le denunce, 1.505 (+15,28%) nell’ultimo anno di attività dei carabinieri provinciali, che ieri hanno festeggiato il 211esimo anniversario della fondazione dell’Arma. A fare gli onori di casa il comandante provinciale, colonnello Antonio De Rosa: "La nostra storia è fatta di grandi eroismi e di piccoli e sconosciuti sacrifici quotidiani, accomunati da un unico scopo:

la sicurezza della cittadinanza". "I reati predatori e quelli connessi allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti sono quelli più percepiti - sottolinea il comando provoinciale – e l’Arma ternana, al riguardo, nell’azione di contrasto ha provveduto a trarre in arresto nella flagranza o su provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria 15 persone per furto, denunciandone 114 , mentre 8 sono state le persone deferite per il reato di rapina, con 3 arresti". Nella lotta al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’anno solare i militari del comando provinciale di Terni hanno tratto in arresto 21 persone mentre ne hanno dnunciate 43; significatico anche il numero delle persone segnalate alla Prefettura come assuntori di droga, ben 189. In totale sono stati sottoposti a sequestro oltre 19 kg di sostanze stupefacenti di varia tipologia (635 grammi di cocaina, 17 kg di hashish, 1 kg di marijuana, più altre sostanze). Sono stati 54 gli episodi di truffe agli anziani, a fronte dei quali i carabinieri hanno effettuato 8 arresti e 22 denunce.

Particolarmente significativa l’attività di contrasto alla violenza di genere. "La violenza di genere e le correlate procedure operative sono materie di approfondimento in tutti i corsi di formazione di base e oggetto di periodici aggiornamenti – spiegano i carabinieri – . Al riguardo, l’Arma ha predisposto uno specifico Prontuario che riepiloga le migliori pratiche adottate nel settore con l’obiettivo di perfezionare l’approccio alle persone offese, orientando adeguatamente le azioni a loro protezione".Nell’ultimo anno solare sono stati 132 i reati perseguiti nel delicato e purtroppo attualissimo ambito definito dal cosiddetto “codice rosso”, così distinti: 77 episodi di maltrattamenti, con 7 arresti e 67 denunce ; 48 casi di atti persecutori, con 8 arresti e 40 denunce ; 7 eventi di violenza sessuale, con un arresto e 5 denunce. "Per molti di essi – aggiungono ancora i carabinieri – sono state emesse dall’autorità giudiziaria competente misure precautelari quali allontanamenti dalla casa familiare e/o divieti di avvicinamento alla persona offesa., con la sempre più frequente adozione degli strumenti di controllo a distanza (braccialetto elettronico) che, inevitabilmente, ha comportato oltre 150.000 attivazioni dell’Arma per allarmi alla centrale operatica e, in conseguenza di essi, l’attivazione degli equipaggi in circuito in 377 circostanze". Sul fronte lavoro eseguite 118 ispezioni, controllando 614 posizioni lavorative: emerse 67 occupazioni “in nero”, 41 lavoratori irregolari e 12 clandestini, con 24 denunce; sono stati adottati 43 provvedimenti di sospensione imprenditoriale delle attività, sanzionando i trasgressori con multe per 95.412 euro.