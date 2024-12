Spaccio di droga in centro. Arrestato un minorenne con la cocaina in tasca

Minorenne arrestato per spaccio in centro dai carabinieri. I militari hanno notato il 17enne che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi. Fermato, è stato perquisito e trovato in possesso di circa 1,7 grammi di cocaina suddivisa in tre dosi, occultate in una tasca dei pantaloni, e la somma di 385 euro, ritenuta provento dello spaccio. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e il 17enne è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’udienza al Tribunale per i Minorenni di Perugia, l’arresto è stato convalidato e il ragazzo è stato affidato ad un Centro di prima accoglienza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’episodio si inserisce in un periodo in cui il tema della sicurezza ha assunto una profonda valenza in città. Lunedì si è tenuto a Foligno il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dal quale è uscito un impegno per un coordinamento interforze sul territorio, che passi anche attraverso un incremento del personale. Intanto il sindaco Stefano Zuccarini ha annunciato l’installazione di ulteriori 25 nuove telecamere, per un investimento di 290mila euro. Saranno interessati i principali snodi, le rotatorie a maggiore densità di traffico ed aree periferiche come quella de La Paciana, del Parco Hoffman, della zona cimiteriale e viale Firenze. Un ulteriore passo per un impianto che, negli ultimi mesi, si è dimostrato utilissimo.

Alessandro Orfei