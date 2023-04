Spacciavano Mdma fuori dalla discoteca: arrestati

Spacciavano droga in macchina, fuori dalla discoteca. Per questa ragione i carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno arrestato un uomo e una donna, lui di Perugia, 57 anni già noto alle forze dell’ordine, e la ragazza, 22enne, incensurata. L’accusa per loro è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato un via vai dal locale alla macchina dei due: è scattato il controllo e nella vettura sono stati trovati due giovani che acqustavano droga. Funzionava così: uno dei due arrestati entrava nel locale proponendo la vendita di stupefacente e invitava gli interessati a raggiungere l’auto nel piazzale antistante il locale per l’acquisto. I militari hanno così proceduto alla perquisizione dei due spacciatori, dell’auto e del loro domicilio, ritrovando in totale106 pasticche di Mdma, alcune in macchina nel contenitore in plastica degli ovetti di cioccolato, altre a casa; rinvenuti anche 140 euro in contanti nelle tasche dei due, 12 grammi di cocaina suddivisa in 10 dosi a casa, dove sono stati trovati altri 600 euro e un bilancino di precisione. I due sono ai domiciliari.