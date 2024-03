Spaccata al supermercato. Ma rubano solo alcolici

"Spaccata" serale ai danni di un supermercato alle porte del centro storico: i ladri, dopo aver rotto il vetro di una porta secondaria, hanno rubato solo qualche bottiglia di alcolici e di birra, prima della fuga precipitosa mentre l’allarme ha cominciato a suonare a distesa. Danni dunque, visto l’esiguo valore del bottino, ma anche preoccupazione visto che si tratta dell’ennesimo colpo ladresco, il terzo, dopo due precedenti, qualche settimana fa, ai danni di due abitazioni poste a poche decine di metri dal supermarket. E’accaduto l’altra sera, giovedì Santo, intorno alle 20.45 quando l’allarme del negozio, in via Madonna dell’Olivo, uno dei principali accessi cittadini, ha cominciato a suonare.

Arrivati sul posto, i responsabili dell’esercizio commerciale hanno trovato il vetro blindato sfondato; un’apertura che ha consentito ai ladri – probabilmente un paio di persone – di penetrare all’interno della struttura. A quel punto è stato preso di mira uno scaffale dove erano esposte delle bottiglie di vodka e un frigorifero contenente bibite fresche, asportando qualche birra. Un colpo per certi aspetti atipico, considerato l’orario e visto il bottino modesto, considerati i rischi ai quali che ha operato si è esposto. Forse i ladri sono stati sopresi dall’entrata in funzione del sistema dell’allarme che ha suonato a lungo? Difficile dirlo, con i titolari che si sono rivolti alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto e maestranze al lavoro per risistemare la porta danneggiata dall’intrusione. Per l’individuazione degli autori del colpo ladresco saranno di certo utili le immagini del sistema di videosorveglianza interne del supermercato, ma anche quelle delle videocamere esterni presenti nell’area

