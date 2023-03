Sovraindebitamento, apre lo sportello Assistenza fiscale e tributaria gratuita

Prenderà il via il 16 marzo il rinnovato servizio di supporto e assistenza al cittadino che si trovi in crisi da sovraindebitamento. Il primo e il terzo giovedì di ogni mese, un commercialista specializzato nella risoluzione delle crisi da sovraindebitamento sarà a disposizione dei cittadini che ne abbiano bisogno, su appuntamento, a Palazzo dei Priori. Il servizio, gratuito, consentirà di acquisire informazioni sulle agevolazionibenefici previsti dalla legge in favore di soggetti sovraindebitati (esclusi dall’assoggettamento a procedure concorsuali), offrirà una prima verifica dei presupposti per l’accesso alle procedure ed il relativo funzionamento presso l’apposito Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

Per accedervi i cittadini potranno prendere appuntamento contattando gli uffici comunali al numero telefonico 075 5772226. Il servizio fa seguito alla firma dell’apposito protocollo di intesa tra Comune e Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili del 31 gennaio scorso (nella foto), che prevede anche attività formative e informative della cittadinanza, a partire dalle scuole, al fine di prevenire le situazioni di crisi da sovraindebitamento. Sulla base dello stesso protocollo sarà avviato, a partire dal 28 marzo, anche il servizio di assistenza di natura societaria, fiscale e tributaria. In questo caso, l’attività di sportello si svolgerà l’ultimo martedì di ogni mese, con le stesse modalità."La creazione degli organismi di composizione

della crisi – dice il presidente dell’ordine dei Commercialisti Enrico Guarducci – riveste per noi un ruolo fondamentale".