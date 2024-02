“Souvenir“ porta il volo di Bella e Chagall agli Avvaloranti

Quinto spettacolo per “La Nuova Stagione” del Teatro degli Avvaloranti curata da Fontemaggiore: questa sera alle 21 va in scena “Souvenir - Il volo di Bella e Chagall”, uno spettacolo visuale, aereo e poetico, ispirato alla serie dei dipinti con gli amanti in volo di Marc Chagall con protagonisti e registi Marco Mannucci e Marina Romondia mentre la manipolazione degli oggetti è curata da Lucia Pennini. Sono loro a raccontare una storia d’amore, un viaggio onirico senza parole: sul palco prende forma l’ultima notte di Marc Chagall, che in sogno incontra il suo amore perduto: la sua Bella, la sua musa. È lei la donna in volo, l’amante in blu, la protagonista di tanti capolavori dipinti che per anni ha influenzato le sue creazioni. E sono proprio loro due gli innamorati sospesi. Il vecchio Chagall accompagna il pubblico in un divertito sogno, un viaggio nei suoi ricordi, in una memoria impastata di sogno e vita reale e in quella specie d’amore trasognato e da favola. Biglietto a 15 euro, ridotto 12 euro, loggione 8 euro, prenotazioni a 075/5286651, messaggio Whatsapp: 353.4275107.