Sound Festival, numeri da record. Un’edizione da settemila spettatori

Numeri da record per Orvieto Sound Festival, musica per diverse generazioni, per giovani e per famiglie, un format vincente. Va in archivio con un bilancio di 7mila spettatori la quarta edizione della manifestazione musicale organizzata dal Comune di Orvieto e Otr Live che si è svolta dal 25 al 28 luglio. Sul palco di Piazza del Popolo, dopo la travolgente festa anni 2000 del Teenage Dream, si sono alternati talentuosi giovani emergenti come Alfa e Leo Gassmann e grandi cantautori della musica italiana come Edoardo Bennato e Max Gazzè. A stilare il bilancio è l’amministrazione comunale insieme agli organizzatori di Otr Live: "Il quarto anno – commenta il direttore artistico Pino Strabioli – è la verifica di un progetto che sta raccogliendo risultati e soprattutto gradimento dal punto di vista artistico. Nato come una scommessa insieme all’amministrazione comunale, oggi Orvieto Sound Festival sta rafforzando la propria identità e sta prendendo una fisionomia nazionale. Quest’anno poi l’idea degli incontri generazionali ha funzionato molto bene e sarà uno dei punti fermi anche della prossima edizione". Le scelte artistiche che hanno puntato su diversi target sono risultate vincenti ed hanno attratto pubblico da tutta l’Umbria e non solo, favorendo anche il turismo.

"Siamo molto soddisfatti di questa edizione – afferma il sindaco Roberta Tardani – non solo per i risultati che si stanno consolidando e che confermano la bontà della formula sapientemente pensata per Orvieto Sound Festival insieme a Otr e Pino Strabioli, ma soprattutto per la capacità della manifestazione di abbracciare con la magia della musica generazioni e pubblici diversi. È stato veramente bello vedere in Piazza del Popolo tanti giovani divertirsi in maniera sana con la Teenage Dream ma anche tante famiglie richiamate dal talento di Alfa mentre gli amanti della musica d’autore hanno potuto ripercorrere la storia del rock&blues italiano con Edoardo Bennato e ascoltare un Max Gazzè a tratti inedito. Quattro emozionanti sere d’estate, a cui Orvieto ha fatto come sempre da spettacolare location, che ci porteremo nel cuore aspettando che il prossimo anno ci regali altre emozioni". Non resta quindi che dare appuntamento all’edizione 2025 di Orvieto Sound Festival e gli organizzatori, in particolare lo staff di Otr Live, visto anche il successo di quest’anno, sono pronti per mettersi a lavoro con l’obiettivo di crescere ancora.