Sotto il tiro dei vandali. Decine d’auto danneggiate nel quartiere San Giovanni

Brutto risveglio, ieri mattina, per decine di residenti nel popoloso quartiere di San Giovanni che hanno ritrovato le rispettive auto danneggiate. Parabrezza e finestrini in frantumi, specchietti rotti, gomme bucate. Tra venti e trenta le vetture finite nel mirino dei vandali nella notte tra mercoledì e ieri. Ai residenti non è rimasto altro da fare che rivolgersi a polizia e carabinieri, presentando le relative denunce. L’indagine è stata avviata dalla Questura. L’ipotesi prevalente è che si sia trattato di una “bravata“, forse di un gruppetto di sbandati, ma non si esclude che a entrare in azione sia stato un vandalo “solitario“. Certo fa pensare il fatto che in alcune delle auto prese di mira si siano verificati anche dei furti, tanto che i vandali si sarebbero anche “trasformati“ in ladri per l’occasione . Diversi i proprietari delle auto colpite che si sono riservati d’integrare le denunce una volta terminato “l’inventario“ delle cose rubate. Certo è che tra la popolazione del quartiere regnano amarezza, rabbia e preoccupazione. Un mix inevitabile. Restano i danneggiamenti delle auto e il conto da pagare per rimettere a posto le carrozzerie, che in molti casi si annuncia decisamente salato. Il raid è stato messo a segno in piena notte nel perimetro tra via Palestro e via Pastrengo. La polizia ha cominciato a raccogliere le prime testimonianze; al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza che insistono nella zona.

Ste.Cin.