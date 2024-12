Sostituzione dei tombini sulla Variante del Cassero completata: sicurezza per ciclisti e motociclisti

La questione dei tombini lungo la Variante del Cassero che, una volta montati, avevano da subito dato problemi di tenuta, sembra essere risolta. E’ stata completata in questi giorni la sostituzione, "con la corretta messa in quota, dei chiusini collocati lungo la Variante del Cassero, a tutela anche dei ciclisti e dei motociclisti". Lo rende noto il Comune che chiarisce: "L’intervento non è costato nulla all’amministrazione comunale, ma è stato interamente a carico dell’impresa appaltatrice che ha riconosciuto la necessità di cambiare i manufatti installati in precedenza".

In pratica i ‘tombini’ posti al centro della carreggiata, anche a seguito di svariate segnalazioni degli utenti, non erano molto sicuri. A fare il punto in consiglio comunale è stato l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Carletti, rispondendo all’interrogazione presentata dal capogruppo di Forza Italia Tommaso Campagni che aveva definito il cantiere del Cassero "una vera e propria odissea per via dei rallentamenti che hanno caratterizzato i lavori". Il riferimento era anche al semaforo installato nei giorni scorsi che aveva di nuovo congestionato il traffico nell’area soprattutto negli orari di punta.

L’assessore a proposito dei chiusini posti sulla nuova viabilità ha riferito che "il 29 novembre è stata consegnata in cantiere la fornitura da sostituire agli esistenti e il 4 dicembre è iniziata l’installazione da parte della ditta esecutrice dei lavori". Carletti ha inoltre spiegato che sono stati proprio i "controlli da parte del responsabile unico del procedimento del Comune e del direttore dei lavori, oltre alle segnalazioni dei cittadini, a portare alla soluzione della problematica riscontrata nei chiusini montati inizialmente. L’impresa appaltatrice ha provveduto successivamente a farsi carico dei costi della sostituzione", ha precisato ancora.

Lo stesso amministratore si è detto dispiaciuto "del fatto che si parli in consiglio comunale della variante per piccole tempeste in un bicchier d’acqua come questa dei tombini. La Variante del Cassero è una delle opere più importanti messe in campo dal Comune e prevede la riqualificazione complessiva dell’area anche col raddoppio del parcheggio Collesi, con l’installazione dell’ascensore di collegamento col centro storico, poi il progetto della nuova Agenda Urbana per l’ansa del Tevere". La spesa prevista per la totalità dell’opera è di 1 milione 460 mila euro.