"Sostegno. La carica dei supplenti"

PERUGIA – In questi giorni è disponibile la funzionalità per l’assegnazione delle supplenze per il personale

docente: il “famigerato“ algoritmo sta già procedendo alle prime assegnazioni di nomina al personale nelle varie scuole, sui posti non coperti dai ruoli, per tutti i gradi e per tutti i posti e/o classi di concorso e soprattutto nel sostegno. "Usiamo

il condizionale – osserva Rosi – in quanto tutto è relativo alle operazioni propedeutiche a tale assegnazione con la

verifica organici. Infatti

come tutti gli anni assisteremo ad una marea di nomine sui posti di sostegno in quanto i posti in deroga in organico di fatto, sono ormai tanti se non superiori ai posti dei docenti di ruolo. Anche per l’anno che sta per iniziare ci troveremo difronte al solito cambio degli insegnanti nelle classi,soprattutto con i docenti di sostegno.

Come Flc Cgil ci stiamo battendo da anni affinché la continuità didattica sia garantita con le

assunzioni tempo indeterminato e con un adeguato ampliamento dell’organico di diritto, che

offra stabilità a un settore che, con oltre 100 mila cattedre in deroga ogni anno, resta quello nel quale l’abuso dei contratti a tempo determinato è più evidente".