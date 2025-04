Sostegno alla Vita Indipendente per Persone con Disabilità: Nuovo Avviso Pubblico

Aiuti concreti a favore delle persone disabili. Sono quelli possibili grazie all’avviso pubblico denominato “Vita indipendente“ che consente un sostegno alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali. E’ previsto anche un contributo concesso per l’assunzione di un assistente personale, per l’affitto dell’abitazione nella quale è realizzato il progetto per la vita indipendente anche in co –housing sulla base di un contratto regolarmente stipulato e registrato. Il provvedimento copre anche i costi relativi agli ausili tecnologici funzionali all’autonomia personale. "Vita indipendente– afferma l’assessore alle politiche sociali, Alda Coppola – significa, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere con piena consapevolezza, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte nel perseguire, alla pari con gli altri, la propria autonomia possibile. Per tale motivo, occorre far sì che le persone con disabilità possano scegliere, al pari di tutti gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere, che non siano obbligate a vivere in una sistemazione emotivamente e fisicamente non confacente alla propria condizione e che, inoltre, abbiano la possibilità di accedere a servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società". Il percorso per la vita indipendente – spiegano dall’Ufficio Servizi sociali – è rivolto allo sviluppo progressivo dell’autonomia della persona destinataria dell’intervento. Ha natura flessibile e adattiva durante la realizzazione, in ragione delle capacità, potenzialità e necessità ed in adesione al principio della massima personalizzazione della risposta. “Vita Indipendente“, inoltre, per le persone con disabilità che hanno già intrapreso il percorso è avere la possibilità di continuare, anche senza soluzione di continuità, la progettualità intrapresa in maniera tale da porre le basi per divenire, in futuro, un modello di vita strutturato, evitando la regressione dei livelli di autonomia acquisiti. Il progetto, essendo teso a garantire il pieno sostegno nell’intero percorso di vita per l’inclusione sociale della persona con disabilità, è condiviso con i soggetti istituzionalmente preposti, al fine di organizzare i servizi e le prestazioni da attivare in modalità complementare a quelli già attivati.