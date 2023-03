Sostegno alla disabilità Sportello informativo per aiutare le famiglie

Nuova sede per l’associazione Anfass Per Loro Onlus che conterrà anche lo sportello S.A.I, un luogo di ascolto, accoglienza, supporto e informazione per le persone con disabilità. La struttura aprirà i battenti sabato prossimo, con una cerimonia in cui, oltre alla presidente della Regione, Donatella Tesei, il presidente del consiglio regionale Marco Squarta e il sindaco Bernardino Sperandio, ci sarà anche il ministro per la disabilità, Alessandra Locatelli. La sede si trova in via Fastana 35A.

"La struttura – spiega Sperandio – è stata recentemente riqualificata, all’interno del progetto ’Trame Naturali’ grazie a fondi comunitari. Tramite un bando abbiamo concesso lo stabile ad un associazione ben radicata nel territorio, che da anni accoglie e supporta le famiglie di ragazzi con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo. Siamo fortemente convinti – prosegue – che la sinergia tra famiglie, associazione e istituzioni è fondamentale per raggiungere obiettivi importanti per supportare un cammino di crescita dei ragazzi". "La missione di chi opera nell’associazione – spiega Moira Paggi, presidente di Anfass per loro – è quella di fornire un’assistenza completa, rivolta non solo ai ragazzi ma anche alle famiglie. A tale scopo abbiamo attivato nella sede lo sportello S.A.I., un luogo di ascolto, accoglienza, supporto e informazione per le persone con disabilità ma soprattutto per i loro genitori e familiari". Di concerto le attività che si svolgeranno in sede saranno volte alla creazione di percorsi inclusivi per i ragazzi, reperendo figure professionali specialmente ai fini educativi e pedagogici. "L’Associazione – conclude Paggi - promuoverà ed organizzerà eventi ed iniziative di divulgazione sociale ad alta ricaduta sulla collettività, a favore dell’inclusione delle persone con disabilità". Al taglio del nastro anche il direttore dell’Usl2, Massimo De Fino, di Anfass nazionale Roberto Speziale e la presidente dell’Osservatorio regionale sulle disabilità Paola Fioroni.