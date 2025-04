Sosta selvaggia Via dei Filosofi off limits. Pedoni a rischio: marciapiedi occupati

Ancora una volta la città si trova a fare i conti con l’assenza di marciapiedi e di strade a misura di pedoni, in grado di garantire l’incolumità di chi ha deciso di fare due passi a piedi. Per non parlare della sosta selvaggia. Qui siamo in via della Pallotta, all’incrocio semaforico con via dei Filosofi.

La foto postata dal gruppo Facebook del quartiere Pallotta vale più di mille parole, ma a quanto pare non basta più neanche quella. "Non sono bastate le segnalazioni di un’anziana con il bastone, di una signora con le stampelle, né di un bambino in carrozzina, costretti a deviare per strada, messi in pericolo dalle auto che sfrecciano vicino. Proprio qui, a due passi da via Alfieri, dove sorge un asilo. Guardate la foto: questa – scrivono nel gruppo - è la realtà quotidiana. Genitori costretti a camminare in strada con i bambini, rischiando la vita, perché qualcuno ha deciso che il proprio comodo vale più della sicurezza degli altri. Non vi dico poi le manovre folli in pieno incrocio, che bloccano la circolazione e mettono a rischio pedoni e automobilisti pur di parcheggiare qui.

Gente che parcheggia davanti alla sbarra dell’ingresso del nostro condominio ignorando ogni senso civico. A 70 metri c’è un ampio parcheggio, libero e sicuro, dove per fortuna qualcuno di buon senso già vi parcheggia.

La sosta selvaggia non è solo un disagio, è un pericolo pubblico. La sicurezza di tutti e tutte, soprattutto dei più vulnerabili, non può essere ignorata. Ogni auto parcheggiata in modo irregolare diventa un potenziale ostacolo pericoloso per gli anziani, persone con disabilità e genitori con passeggini, costretti a invadere la strada".