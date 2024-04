Sosta, nuova mossa della giunta . A Fontivegge altre ‘strisce blu’ . Ecco 74 nuovi posti a pagamento

Con una mossa a sorpresa, la Giunta comunale aggiunge 74 nuove strisce blu nella zona di Fontivegge. Una sorta di blitz quello dell’Esecutivo perugino, che disegna posteggi a pagamento (al posto di quelli liberi) nell’area tra via del Fosso e via Pievaiola, sotto il binario del minimetrò per capirci a un passo da via Sicilia. E per compensare questa decisione cancella una cinquantina di strisce blu in via Palermo dove – proprio nelle settimane scorse – aveva modificato la tariffa (portandola da oraria giornaliera), sostenendo che era la scelta migliore per la sosta in quella zona. La giustificazione a questa decisione, riportata in delibera, è la seguente: "Data la vicinanza di detta area (via del Fosso) con la stazione ferroviaria, con l’area direzionale del Broletto ed essendo limitrofa ad altre zone a pagamento, gli stalli sono quotidianamente occupati da utenti che stazionano per l’intera giornata riducendo conseguentemente la capacità di sosta e la possibilità di una sosta breve per gli utenti delle attività direzionali di immediata prossimità. Dunque – spiega l’atto - per una più corretta fruizione dell’area di sosta in parola si ritiene opportuno attuare una gestione della stessa che mantenga una possibilità di sosta giornaliera restituendo tuttavia spazi per la sosta a rotazione; tale obiettivo può essere raggiunto mediante tariffazione della sosta in parte con tariffa giornaliera e in parte con tariffa oraria".

Dunque sotto le rotaie del minimetrò verranno dipinti di blu 74 parcheggi con queste tariffe: in 19 di essi ci sarà la tariffa giornaliera (1,80 euro al giorno) dalle 9:00 alle 19:30, dal lunedì al venerdì. Nel resto dei posti tariffa oraria di 1,60 euro all’ora, con frazione minima di 40 centesimi per 15 minuti ed orario di funzionamento sempre dalle 9:00 alle 19:30 dal lunedì al venerdì. Naturalmente per fare questo e mantenere in equilibrio il Piano economico e finanziario con Saba (la società che gestisce parcheggi e strisce blu a Perugia), il Comune deve cancellare 74 posti in giro per la città. E la fetta principale riguarda via Palermo, dove per la gioia di tanti che lavorano in quell’area, ci saranno 44 posti che torneranno liberi. Altri 10 in via Mario Angeloni lungo il ramo interno parallelo a via Capitini, di cui 6 a pettine e 4 longitudinali antistanti il civico 39/A. Poi 5 posti auto torneranno bianchi nel golfo di sosta lungo via Sicilia; sette in piazza Vittorio Veneto a seguito del progetto di riorganizzazione della piazza; 6 posti blu saranno cancellati in via Settevalli, nel tratto compreso fra via Scalvanti e via della Ferrovia. In via del Fosso, di certo, da lunedì non faranno salti di gioia.

Michele Nucci