Sospetta refurtiva lasciata nella casa presa in affitto

TERNI Lascia in anticipo la casa presa in affitto ma vi lascia sospetta refurtiva, tra cui un ostensorio. Per questo è stato denunciato per ricettazione un ventinovenne romano, pregiudicato, attualmente irreperibile. E’ stato il proprietario di un appartamento del centro a richiedere l’intervento dell’Arma, poiché il locatario, poi identificato nel ventinovenne romano, se ne era allontanato anticipatamente, senza peraltro corrispondere alcuni ratei di affitto. Proprio per la fretta di allontanarsi, però, il giovane ha lasciato in casa vari effetti personali, tra cui un ostensorio, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti. Il sospetto è che si tratti di refurtiva. L’ostensorio, che non risulta tra le opere d’arte trafugate, potrebbe essere però il provento di un furto in danno di strutture religiose, ubicate anche fuori regione e per questo, in attesa degli esiti delle indagini, è stato sequestrato. Irreperibile al momento il ventinovenne, per il quale è scattata la denuncia.