Sospesi i lavori del Teatro Verdi Il progetto sarà oggetto di verifica

TERNI – Il vicesindaco Riccardo Corridore conferma la sospensione dei lavori del Teatro Verdi in attesa di una verifica del progetto di rifacimento varato dalla precedente amministrazione; fa sapere che domani sarà svolto un sopralluogo ai bagni della Passeggiata e ringrazia la cooperativa che si è resa disponibile a riaprire, per ora, quelli dell’Anfiteatro; annuncia l’intenzione del sindaco Bandecchi di riaprire tutti i bagni pubblici, dopo una verifica più approfondita delle poste di bilancio. Fa poi sapere che il sindaco non rinuncerà all’indennità di carica e che i consulenti che affiancheranno gli assessori saranno a "costo zero", scelti tra candidati e comunque sostenitori elettorali dell’amministrazione; conferma infine l’assoluto impegno dell’esecutivo per la città nell’attuazione del programma elettorale in una sorta di ‘h24’ a cui anche i dipendenti comunali, "Nei limiti dei relativi contratti nazionali", saranno chiamati ad adeguarsi.