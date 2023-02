Sospesa l’installazione dell’antenna contestata

Sospesa l’installazione dell’antenna per la telefonia a Corvia. Dopo una mattinata di tensione, annunciata dalle foto circolate degli autotreni che stavano trasportando le pareti della struttura, ieri mattina i residenti della zona si sono visti arrivare i tir con la gru, pronti all’avvio dei lavori. Da lì qualche momento di tensione, con la polizia locale sul posto e i cittadini che hanno schierato anche i trattori per evitare di far passare i tir. Sul posto anche il consigliere comunale Mario Gammarota (Foligno 2030) che ha preso contatti direttamente con il sindaco. Poco dopo è arrivato sul posto il messo comunale, per notificare una ‘comunicazione’ dell’amministrazione comunale che sospendeva l’iter. Tale provvedimento, predisposto e notificato dall’architetto Anna Conti e dall’ingegner Francesco Castellani, dirigenti del Comune, di fatto sospende la procedura. Una decisione motivata dal fatto che sarebbero emersi profili di incompletezza eo irregolarità nella richiesta di autorizzazione, che hanno portato il responsabile del procedimento a diffidare l’inizio dei lavori. In questo quadro, il consigliere Gammarota si interroga: "Se ci fosse un’inadempienza nella richiesta e venisse sanata, cosa succederebbe? Il piano antenne del Comune è del 2009 e non è stato toccato neanche dopo il decreto legislativo del 2020. Mi chiedo anche come sia possibile che, ad una richiesta di luglio, venga data l’autorizzazione e nessuno poi sapesse niente. La Commissione controllo e garanzia di domani (oggi, ndr) dovrà far emergere le responsabilità, per capire dove è stata la falla e superarla". Oggi infatti, alle 15 in seconda convocazione, si terrà la riunione dell’organo presieduto dal consigliere David Fantauzzi.

Alessandro Orfei