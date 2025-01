Sorpreso con lo zaino pieno di soldi e droga

Camminava con uno zainetto pieno di hashish e cocaina. A finire in manette è un 26enne di origini marocchine accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Domenica nel corso di un servizio di controllo i carabinieri di Terni, in località Collelicino, hanno notato un ragazzo che, resosi conto della presenza della pattuglia, ha tentato di defilarsi, lanciando un involucro fuori dalla sede stradale. Il giovane è stato bloccato dai militari e sottoposto a perquisizione personale: nel suo zaino sono stati rinvenuti 47 grammi di cocaina (in 35 dosi già confezionate), un “sasso“ sempre di cocaina da 17 grammi, un panetto di hashish di 84 grammi e un bilancino di precisione. I carabinieri hanno anche recuperato l’involucro di cui il 26enne si era disfatto: oltre 7.300 euro in banconote di vario taglio. Tutto sequestrato. Per il 26enne è scattato l’arresto, convalidato dal giudice. Nei confronti del 26enne, irregolare, è stata avviata anche la procedura per l’espulsione.