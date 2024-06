Sorpreso con la cocaina. Arrestato dai carabinieri

In auto con il motore acceso. A Pianello questa presenza insolita non è passata inosservata ai carabinieri della stazione di Farneto di Colombella che hanno arrestato nella flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 23enne di origini albanesi, senza fissa dimora e con precedenti. Avvicinandosi all’auto sospetta, i militari hanno notato che uno dei due cercava di celare una busta di plastica nera, gettandola dietro il sedile del guidatore. Sottoposti entrambi a perquisizione, i carabinieri hanno trovato nella busta 2 ovuli termosaldati contenenti cocaina e, nel cassetto portaoggetti dell’auto, altri 10 involucri dello stesso stupefacente per un peso complessivo di 8 grammi. I militari hanno inoltre sequestrato 220 euro, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita, e un telefono cellulare. Il conducente dell’auto è risultato essere estraneo ai fatti, mentre il passeggero, dopo essere stato condotto in caserma e alla luce degli elementi indiziari raccolti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dopo essere stato trattenuto nelle camere di sicurezza, è stato giudicato con rito direttissimo. All’esito dell’udienza, il provvedimento di arresto è stato convalidato ed è stato disposto il rimpatrio del 23enne nel suo Paese di origine.