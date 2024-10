Sorpreso a rubare e denunciato

Un ladro troppo rumoroso. È stato sorpreso dagli agenti della squadra volante della questura tra i tavoli di un ristorante di Ferro di Cavallo un uomo di 28 anni di origini brasiliani, arrestato per tentato furto. L’allarme è scattato intorno alle 5 di ieri, quando una chiamata al numero unico di emergenza segnalava rumori provenire dal locale, a quell’ora chiuso. Arrivati sul posto, gli agenti hanno notato che la veranda dell’esercizio commerciale presentava un grande squarcio a uno dei teli in plastica. Una volta entrati, gli uomini della squadra volante hanno visto la sagoma di un uomo che cercava di nascondersi fra i tavoli. A quel punto, sono entrati in azione e lo hanno bloccato. È stato quindi identificato e a suoi carico sono emersi numerosi precedenti di polizia per furto, furto aggravato, furto in abitazione, resistenza, lesioni e rapina impropria. Il 28enne è stato trovato in possesso di un vero e proprio kit per lo scasso, composto da vari cacciavite, una mazzetta, una torcia, un coltello, forbici. Rinvenuta anche una patente appartenente a una donna. L’uomo è stato accompagnato negli uffici della questura di Perugia e terminati tutti gli accertamenti è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 28enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, misura confermata nel corso del rito direttissimo.