’Sorprese di Natale’, passato e presente a confronto

È appena uscito nelle librerie e oggi alle 18 viene presentata alla libreria Mannaggia in via Cartolari. E’ il nuovo libro “Sorprese di Natale” della casa editrice perugina Graphe.it ( collana “Natale ieri e oggi“) che quest’anno porta la firma di Giovanni Dozzini, giornalista e scrittore perugino e di Maria Messina, scrittrice dei primi del ‘900. Ogni anno il piccolo volume contiene infatti due racconti scritti per un pubblico adulto: uno del passato e uno contemporaneo, sempre con alternanza uomo-donna. Oggi l’autore del racconto contemporaneo Giovanni Dozzini dialogherà con Caterina Martino. “Sorprese di Natale“ racconta la festa tra nostalgia e solidarietà, per riscoprirne la vera essenza. Il racconto di Dozzini si intitola “Lasciare la spazzatura fuori le porte” e descrive il microcosmo sociale durante il periodo natalizio in un quartiere di Perugia. La raccolta differenziata diventa un pretesto narrativo per esplorare le dinamiche di un luogo e di un tempo e per offrire uno spaccato umano e vivido. Nella “Storiella di Natale” di Maria Messina, invece, si fa un salto indietro di un secolo, in un dicembre di guerra d’inizio Novecento dove la capacità dei bimbi di desiderare la gioia, nonostante tutto, scavalca la storia per creare nuovi legami.

I due racconti di “Sorprese di Natale” stimolano, con l’incontro tra ieri e oggi, alla riflessione sul significato del Natale, grazie alla giustapposizione di pensieri e sensibilità di uomini e donne. Sono presenti anche una poesia di Christina Rossetti e un disegno di Marco De Angelis.