Sopralluogo a piazza Mazzini per far rivivere le Tre Cannelle

BASTIA UMBRA L’amministrazione comunale (nella foto il sindaco Erigo Pecci), consapevole del valore che le Tre cannelle di piazza Mazzini rivestono per la città, sta valutando l’ipotesi e le soluzioni possibili per renderle fruibile e visibili. Di recente, contestualmente all’avanzamento complessivo dei lavori che interessano il centro storico di Bastia, si è svolto, con il personale tecnico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, un sopralluogo per formulare le prime valutazioni sugli esiti della rimozione della pavimentazione in corrispondenza del punto in cui, in passato, erano ubicate le famose Tre cannelle di Piazza Mazzini, uno dei simboli che caratterizzavano la Piazza. L’operazione di riapertura ha dato modo di verificare lo stato di conservazione di quanto resta del manufatto che, oltre a costituire un’antica testimonianza delle modalità di erogazione e fruizione pubblica dell’acqua, riveste importanza nella memoria collettiva della città. Con la volontà di renderle fruibili e visibili a residenti e visitatori.