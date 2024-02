Sold-out per Margherita Buy a Perugia e Umbertide: "Mi metto in gioco con la regia. E ora sono più forte"

Tutto esaurito nei cinema umbri per l’esordio alla regia di Margherita Buy. Un grande successo di pubblico ha infatti accompagnato l’arrivo della popolare e amatissima attrice che lunedì ha presentato allo Zenith di Perugia e al Metropolis di Umbertide il film “Volare“ che per la prima volta la vede anche dietro la macchina da presa. In tanti, tantissimi hanno affollato il primo incontro a Umbertide e poi i due previsti allo Zenith (nella foto) che per soddisfare le richieste degli spettatori ha raddoppiato le proiezioni anche nella seconda sala.

Allegra e sorridente, la star ha risposto convinta all’entusiasmo del pubblico e si è mostrata a suo agio nel raccontare questa nuova avventura, "dove mi sono messa in gioco completamente – ha detto –. Per la prima volta scrivo e dirigo, per raccontare qualcosa di mio, in modo ironico e divertente". “Volare“ è una commedia dal sapore autobiografico, nella quale Margherita Buy interpreta con molta ironia un’attrice con il terrore di prendere l’aereo. Intervistata da Andrea Fioravanti, ha ripercorso le tappe della pellicola. "Nella mia carriera ho lavorato con tantissimi registi. Questa volta no. Non per mancanza di fiducia ma perché qui c’è tanto di mio, anche nel linguaggio e volevo rendere il tono che avevo in mente". E così, prosegue, "io che sono pavida e terrorizzata di tutto, mi sono buttata e messa in gioco anche a livello personale. E ho fatto bene, questo film è una rinascita, ora sono più forte".

L’attrice-regista ha elogiato il cast corale, dove spiccano Anna Bonaiuto, Elena Sofia Ricci e Caterina De Angelis (sua figlia nella vita reale). "Nel film c’è spazio per tutti e tutti hanno dato il meglio". Proseguirà nella regia? "Forse sì – confessa – anche se è molto faticoso. Io starei sempre a casa, ma questo tuffo è davvero qualcosa di incredibile".

Sofia Coletti