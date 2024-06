Sociale e moda al ’Centro. Speranza’

FRATTA TODINA – Una serata di inclusione, moda e divertimento con la partecipazione di Tiberio Timperi, giornalista e conduttore radiotelevisivo, che presenterà una sfilata di moda che vedrà protagonisti gli ospiti del ’Centro Speranza’ di Fratta Todina, struttura sanitaria di eccellenza sul territorio che eroga prestazioni socio-riabilitative a persone con disabilità. L’iniziativa, intitolata "La bellezza che unisce", è in programma venerdì 21 giugno, dalle ore 19, nel parco della struttura frattigiana. Partner dell’evento sono Firenze Moda Fashion Store e Musica per i Borghi. Il programma della serata prevede dalle ore 19 l’apertura dello Street food al Parco con Mastro Focaio e Pizza House e dintorni; alle 21 la sfilata di moda dei ragazzi del Centro Speranza; alle 22 musica dal vivo con Musica per i Borghi. Anche questa iniziativa rientra tra gli eventi organizzati in occasione dei 40 anni del Centro Speranza di Fratta Todina, compleanno che festeggerà il prossimo 17 settembre e che sarà preceduto da una serie di eventi che si terranno fino a fine anno e che saranno organizzati insieme a Madre Speranza Odv, l’associazione che dal 2000 sostiene il Centro attraverso la raccolta fondi e l’organizzazione di iniziative per l’inclusione delle persone con disabilità. "Ringrazio Tiberio Timperi che ha accettato di tenerci compagnia per la serata - afferma Giuseppe Antonucci, presidente dell’Associazione Madre Speranza Odv - la sua presenza dà lustro all’iniziativa cui ne seguiranno molte altre per aiutare genitori e volontari".

