Soci dell’Avis in assemblea. Consegna delle benemerenze

GUALDO TADINO -Tutti gli iscritti alla comunale Avis “Adriano Pasquarelli“ sono stati invitati a partecipare alla tradizionale assemblea straordinaria di fine anno. Si terrà alle 17 di sabato 14, nella sala parrocchiale di Santa Maria Madre di Dio, nel quartiere di San Rocco. L’ordine del giorno prevede la relazione del presidente Francesco Macchiaroli (nella foto) sull’attività svolta, il saluto da parte di esponenti delle istituzioni; verranno fatte proposte da attuare nel corso del prossimo anno, verranno forniti dati sul numero delle donazioni, si parlerà anche delle problematiche presenti e delle prospettive, delle iniziative da attuare per promuovere sempre di più la cultura della donazione e della solidarietà. In occasione dell’assemblea verranno anche consegnati i riconoscimenti ai donatori benemeriti, oltre 100, che riceveranno benemerenze in rame (per 8 donazioni), argento (per 15), argento dorato (per 36), oro (per 50); medaglie in oro con rubino per 75 donazioni andranno ad Adriana Bartoccioni, Emiliano Bartolini, Danilo Bonerba, Massimiliani Brunetti, Danilo Centini, Clinio Maffia, Edoardo Panfili, Alessandro Passeri, Massimiliano Presciutti, Mauro Rampini, Stefano Rosi, Sante Santini, Marco Scassellati, Marco Tini, Gabriella Tozzi, Jacopo Venturi; oro con smeraldo per 100 donazioni a Alfredo Frillici, Massimo Mariotti e Rolando Sabbatini; oro con diamante per le 120 trasfusioni effettuate a Maurizio Brunetti.

Alberto Cecconi