Sito e sportello telematico nuovi. Il Comune è all’avanguardia

Un strumento per i cittadini, più facile e accessibile. Da ieri sono online il nuovo sito comunale e il nuovo sportello telematico del Comune di Corciano realizzati, in conformità alle disposizioni delle “Linee guida di design per i servizi web della pubblica amministrazione“ pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili. Il nuovo portale del Comune di Corciano è completamente rinnovato sia nella grafica che nell’organizzazione delle informazioni e dei documenti. "A partire da oggi – spiega il consigliere Andrea Braconi – i cittadini potranno navigare in un sito rinnovato su precisi standard di design grafico e di navigazione dei contenuti e secondo le linee guida per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica amministrazione. Un portale altamente accessibile, pensato per fornire ai cittadini un chiaro punto di riferimento. L’obiettivo principale è quello di mettere sempre al centro il cittadino, tramite l’innalzamento degli standard di qualità dei siti e dei servizi digitali. Dobbiamo mirare a strumenti semplici, accessibili, inclusivi e che riducano le disuguaglianze. Vorrei infine ringraziare per il lavoro svolto i tecnici e gli uffici comunali e in particolare il responsabile e l’Ufficio per la transizione digitale e in generale tutti gli uffici comunali coinvolti in una grande operazione di revisione dei servizi e dei processi".

La realizzazione del nuovo sito web e dei servizi digitali per il cittadino è stata resa possibile grazie ai finanziamenti previsti dalla Missione M1C1 del Pnrr (Innovazione, Digitalizzazione e Sicurezza nella PA) ed in particolare dalla Misura 1.4.1 del Pnrr “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici“.